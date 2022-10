L’Argentine pourrait composer sans l’un de ses meilleurs joueurs à l’occasion de la Coupe du Monde au Qatar. Paulo Dybala s’est blessé dimanche lors du match joué avec son équipe de la Roma contre Lecce. Sorti en cours de jeu, il souffre d’un souci musculaire. Il y a de fortes chances pour qu’il soit immobilisé pendant une longue période.

Pas de retour avant 2023 ?

José Mourinho, le coach de la Louve, s’est exprimé après le match. Et il n’a pas été très rassurant. Le Portugais a indiqué que La Joya ne pouvait reprendre la compétition avant le début de l’année prochaine. Autant dire qu’il n’y a aucun espoir pour que le joueur soit opérationnel avec l’Albiceleste.



Même s’il n’était pas un titulaire indiscutable, Dybala devrait manquer aux doubles champions du monde s’il venait à déclarer forfait pour le tournoi planétaire. Il était dans une excellente forme depuis qu’il a rejoint les Giallorossi et son rendement était loué de toutes parts. Au sein d’une équipe qui n’est pourtant pas la plus compétitive de la Serie A, il avait marqué 7 buts et offert 2 passes toutes compétitions confondues (en 11 matches joués).