Après Ronaldo, Cassano s'attaque à Mourinho

L'Inter Milan de José Mourinho a été sacré champion d'Europe, de Serie A et de Coppa Italia en 2010. Un triplé historique et épique. Les Nerazzurri n'ont d'ailleurs pas remporté le titre depuis, mais ils sont la dernière équipe italienne à avoir soulevé la Ligue des Champions et la seule formation transalpine a avoir signé un triplé. Pourtant, cela n'impressionne pas Antonio Cassano, qui a critiqué le style de football utilisé par Mourinho pendant son séjour au Stadio Giuseppe Meazza.

"L'Inter ne jouait pas au football"

"Je dois dire que l'Inter est mon équipe et qu'ils ont remporté la Ligue des champions il y a 11 ans, mais pas en jouant au football", a-t-il déclaré à son ancien coéquipier Christian Vieri sur "Bobo TV", l'émission de l'ancien attaquant diffusée sur Twitch. Aujourd'hui âgé de 38 ans, Cassano a passé un an à l'Inter entre 2012 et 2013, après avoir rejoint l'AC Milan, le rival lombard. Désormais consultant, il se fait (re)connaître avec sa franchise et ses analyses acérées.