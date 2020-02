Antonio Conte (Inter Milan) chambre Guardiola et Klopp : "Moi, j'ai gagné dès ma première année en Premier League"

Antonio Conte possède un CV d'entraîneur très enviable et n'a pas manqué de le rappeler lors de son point presse hebdomadaire. Alors que son équipe de l'Inter Milan affronte l'Udinese à l'extérieur en Serie A, le boss du club lombard en a profité pour rétorquer à ses contempteurs en évoquant son bilan lors de son passage en Premier League : « A Chelsea, j'ai remporté la Premier League la première année et la FA Cup la deuxième. Klopp n'a encore rien gagné en Angleterre après quatre ans et Guardiola n'a rien gagné lors de sa première année », a ainsi chambré l'ancien coach des Blues devant les médias italiens. Reste à savoir si les deux managers concernés lui répondront...