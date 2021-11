Il ne sera pas resté très longtemps inoccupé. Quatre mois après avoir conduit la sélection ukrainienne en huitièmes de finale du dernier Euro avant de démissionner un mois plus tard, suite à une divergence de vue avec le président de sa fédération, Andriy Shevchenko a accepté de prendre les rênes du Genoa. Le nouvel entraîneur du 18e de Serie A a du pain sur la planche.

Nommé jusqu'en juin 2024, l'ancien joueur de l'AC Milan aura comme mission première d'insuffler un regain de confiance à ses hommes qui n'ont plus gagné le moindre match depuis un succès glané à Cagliari le 12 septembre dernier. Neuf rencontres sans succès (3 défaites et 6 nuls), et un besoin urgent de points pour sortir au plus vite de la zone rouge.

S'il n'a jamais caché son désir d'entraîner un jour l'AC Milan, le Ballon d'Or 2004 aura ainsi l'occasion de faire ses preuves dans un club de moins grande envergure. Nul doute que Paulo Maldini et les dirigeants rossoneri auront un œil attentif sur les performances de l'Ukrainien avec son nouveau groupe.