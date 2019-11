Ancelotti à Milan, c'est écrit...

📈 Previous #MilanNapoli fixture round-up

Carlo Ancelotti n'aura malheureusement pas le loisir de rappeler à quel point son attachement à l'AC Milan est fort. Son truculent président Aurelio De Laurentiis, dans un contexte de mutinerie totale de la part des joueurs - soutenus par leur coach - face au dirigeant (qui voulait envoyer ses troupes en mise au vert, au début du mois), a imposé le « silenzio stampa ». Pas de conférence de presse, donc, pour l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Et si c'était la dernière fois qu'il revenait à San Siro en tant qu'adversaire des Rossoneri ?Partout où il est passé, surtout dans cette décennie, Ancelotti n'a jamais supporté la moindre originalité de la part de ses patrons. Alors, d'après une presse italienne quasiment unanime, la seule question n'est désormais plus de savoir si « Carletto » partira. Mais quand. Et pour beaucoup, le choix naturel de sa future destination se porte justement sur l'AC Milan, où il demeure une icône après son immense règne de 2001 à 2009 : deux Ligues des champions (2003, 2007), la fameuse finale perdue face à Liverpool en 2005, le Scudetto en 2004... Il n'y a absolument - et logiquement - aucun doute sur la volonté du club. Tuttosport vient de révéler que Paolo Maldini était sur le coup. Marco Fassone, qui était administrateur délégué en 2017, a lui expliqué à Radio Marte qu'il avait tenté de le faire revenir il y a deux ans.« Je suis allé le voir, mais en grand professionnel il voulait honorer son année de contrat au Bayern, raconte l'ex-dirigeant. J'ai toujours senti qu'il voulait revenir en Italie, j'en étais sûr. » Le directeur sportif de l'époque, Massimiliano Mirabelli, confirme à Radio Kiss Kiss Napoli : « On l'a rencontré, on en a parlé. Les routes d'Ancelotti et de Milan se croiseront à nouveau. » Le timing est excellent, presque écrit d'avance. Comme nous sommes plus sympathiques que De Laurentiis, nous offrons le mot de la fin au « Mister », tiré de sa conférence de presse du mois de janvier (avant son précédent voyage à San Siro) : « J'aimerais ne jamais avoir à affronter Milan. »