Amicaux: Naples tenu en échec, la Lazio et la Sampdoria vainqueurs

Le SSC Naples était opposé à la Cremonese ce mercredi, à l'occasion d'un match amical de préparation, et les Partenopei ont souffert face aux pensionnaires de Serie B. Les Lombards ont par deux fois mené au score pour finalement obtenir un nul (3-3) contre les protégés de Carlo Ancelotti. Lorenzo Insigne, Simone Verdi et Amin Younes ont été les buteurs napolitains du jour.

Pour sa part, la Lazio de Rome s'est amusée contre d'autres représentants de Serie B, la Virtus Entella (5-0), avec notamment des réalisations de Luis Alberto, et des doublés de Joaquin Correa et Patric Gabarron. Dans le même temps, la Sampdoria de Gênes a dominé un sociétaire de Serie C, l'Aurora Pro Patria (4-0).