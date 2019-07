Amical: Matuidi buteur avec la Juventus

Après avoir affronté Tottenham (2-3) à Singapour puis l’Inter (1-1) à Nanjing, la Juventus a conclu sa tournée asiatique à Séoul contre une sélection de joueurs du championnat sud-coréen. Un match qui s’est conclu sur un résultat nul (3-3), vendredi, devant 66 000 personnes.

Entré en seconde période en compagnie d’Adrien Rabiot, Blaise Matuidi a trouvé le chemin des filets (78e). Cristiano Ronaldo est resté sur le banc des remplaçants.

Les Bianconeri rentrent en Italie et leur prochain match de préparation est programmé à Stockholm, le 10 août, contre l’Atlético.

Time to fly back ✈️ Thank you for the warm welcome #GiveItAll pic.twitter.com/W3O6rPS3iy