Ambitieux Français de Serie A

La première rencontre de la Serie A version 2019-2020, c'est samedi, à partir de 18 heures, du côté de Parme. A cette occasion, Gianluigi Buffon, redevenu Bianconero après son passage par le Paris Saint-Germain, croisera de nouveau la route de son club formateur. Mais ce sont les stars de la Vieille Dame qui seront surtout attendues par Yann Karamoh et ses coéquipiers. L'ancien Bordelais, prêté avec option d'achat obligatoire par l'Inter Milan, aura peut-être l'opportunité de lancer enfin sa carrière, lui qui a végété en Lombardie et chez les Girondins depuis qu'il a explosé au Stade Malherbe Caen. Néanmoins, parmi les 17 Tricolores exilés en Serie A cette saison (avant la clôture du mercato estival), il ne figure pas parmi les plus attendus.

Désormais, le porte-drapeau du football hexagonal de l'autre côté des Pyrénées, c'est Franck Ribéry. A 36 ans, celui qui a encore prouvé au Bayern Munich ces derniers mois qu'il était en pleine possession de ses moyens, va faire découvrir aux défenseurs de Serie A sa vitesse d'exécution et sa capacité à être décisif, pour tenter d'emmener la Fiorentina le plus haut possible dans la hiérarchie nationale. Mais la Viola n'aura évidemment pas les armes pour rivaliser avec cette Juventus renforcée par un autre Français, également très attendu. Blaise Matuidi a été rejoint par Adrien Rabiot, et vu de France, celui-ci sera suivi de très près après ses déboires au Paris Saint-Germain, et sa mise à l'écart de l'équipe de France pour avoir refuser de figurer parmi les suppléants du Mondial 2018. L'ex-Citizen est forcément revanchard, et aura à cœur de prouver que le brillant avenir qui lui était promis a encore de très bonnes chances de se concrétiser.

Théo Hernandez enfin lancé ?

Une situation un peu similaire à celle de Théo Hernandez, recruté par l'AC Milan cet été. Le jeune latéral gauche de 21 ans avait été propulsé sur le devant de la scène en 2017, lorsque Zinedine Zidane l'avait recruté au Real Madrid. Mais le petit frère de Lucas n'a pas réussi à passer le cap nécessaire, pour finalement continuer de s'aguerrir sous les couleurs de la Real Sociedad au cours du dernier exercice. Désormais, l'Espagnol d'adoption est attendu à un niveau lui permettant de fragiliser le Suisse Ricardo Rodriguez, par ailleurs susceptible de changer d'air d'ici la fin du mercato. A Milan, un autre talent très prometteur a débarqué. Il s'agit de Lucien Agoumé, une pépite du FC Sochaux-Montbéliard sur laquelle l'Inter a investi. Le Camerounais de naissance, 17 ans, s'est lancé un sacré défi en partant à l'étranger aussi vite, surtout pour rejoindre une formation qui aspire, sous la tutelle d'Antonio Conte, à devenir celle qui mettra fin à l'hégémonie turinoise.

L'ancien Lionceau devra batailler pour avoir du temps de jeu et se faire une place au soleil de Lombardie. De l'expérience, Jordan Veretout en a lui accumulée depuis son départ de Saint-Etienne en 2017, et le milieu de terrain formé à Nantes se prépare à vivre une troisième saison en Serie A, cette fois sous les couleurs de l'AS Rome. Le transfuge de la Fiorentina fait partie intégrante du nouveau projet romain, placé sous la responsabilité de Paulo Fonseca. Les Giallorossi, auteurs d'un mercato déjà très fourni, visent eux aussi les sommets nationaux, et le Français semble avoir toutes les cartes en main pour faire partie intégrante de ces ambitieux desseins. Brescia visera de son côté moins haut que la Louve. Mais le promu a frappé fort en recrutant Mario Balotelli, et a également réussi à mettre la main sur Florian Ayé, auteur de 18 buts en Ligue 2 la saison passée sous les couleurs de Clermont, et qui, à 22 ans, se ne gênera pas pour faire de l'ombre à l'ex-Marseillais s'il en a l'opportunité.