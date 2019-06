Allegri fait une pause

Son départ de la Juventus avait rapidement été suivi par de nombreuses rumeurs l'envoyant au Bayern Munich, à Chelsea ou même au Paris Saint-Germain. Finalement, Massimiliano Allegri, crédité de cinq titres de champion d'Italie de rang avec la Vieille Dame, a pris la décision de prendre du recul et de ne pas s'installer sur un banc de touche en 2019-2020.

"Je vais me reposer pendant un an, a expliqué le technicien transalpin, rapporte Sky Italia. Je dois reprendre en main ma vie privée. Les seize dernières années ont été comme une centrifugeuse pour moi, et j'ai dû laisser de côté la famille, les enfants, les amis. J'aurai besoin de cette année pour recharger mes batteries avant d'attaquer la saison suivante".