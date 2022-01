Allegri exclut un départ de Morata de la Juventus en janvier

"Morata ne part pas", a-t-il assuré en conférence de presse alors que des médias italiens et espagnols ont évoqué l'intérêt du FC Barcelone pour l'attaquant de 29 ans, actuellement prêté par l'Atlético Madrid. "Avant tout, Alvaro est un joueur qui a mis 20 buts la saison dernière et cette année déjà 7, sans tirer ni les penalties, ni les coup-francs. C'est un joueur performant et important", a estimé Allegri à la veille de la reprise en Serie A, jeudi contre Naples. "Il est vu comme quelqu'un à qui il manquerait quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Je lui ai parlé et je lui ai dit qu'il ne bougerait pas. Il peut avoir l'esprit tranquille", a ajouté l'entraîneur.

Morata est prêté pour la seconde saison consécutive à la Juve. Le club italien, qui n'a pas exercé l'option d'achat possible en juin, peut encore l'acheter définitivement en fin de saison. Sinon, l'attaquant retournera à l'Atlético, où il est sous contrat jusqu'en 2023. Selon la presse italienne, la Juventus a malgré tout sondé le Paris SG pour un éventuel prêt de l'Argentin Mauro Icardi en cas de départ de Morata en janvier. Le club italien garde aussi un oeil sur Dusan Vlahovic (Fiorentina) ou Gianluca Scamacca (Sassuolo), même si ses finances dans le rouge ne lui permettent pas de faire des folies.

Allegri a ainsi confirmé que l'effectif devrait rester globalement inchangé, avec un seul changement officiellement souhaité: se séparer du milieu gallois Aaron Ramsey, 31 ans, qui n'entre pas dans ses plans.