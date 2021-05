Après avoir annoncé le départ d'Andrea Pirlo, la Juventus a posté cette image. Une carte de l'Etat du Minnesota. Une référence à une célèbre anecdote de Massimiliano Allegri : "Il y a 40 ans, j'ai joué sur un cheval qui s'appelait Minnesota. Un ami m'a dit 'tu as plus de chance d'entraîner en Serie A que de voir gagner Minnesota'. Au final, le cheval a gagné et j'ai entraîné en Serie A."