Alex Meret, une carrière bientôt lancée ?

La saison 2019-2020 ressemble à un mélodrame du côté de Naples. Et avec la récente victoire en Coupe, un homme semble avoir hérité du statut de héros : Gennaro Gattuso. Le successeur de Carlo Ancelotti sur le banc napolitain a ramené un premier titre en six ans dans la salle des trophées du San Paolo. Pourtant, il n'a toujours pas réussi à désigner un titulaire dans le but. Depuis le début de la saison, le temps de jeu est partagé entre David Ospina et Alex Meret. Ce dernier était pressenti pour s'installer définitivement au plus haut niveau mais les péripéties de l'automne ont changé la donne. Juste avant la suspension du championnat, son coéquipier colombien avait enchaîné quatre titularisations consécutives pour passer la barre des dix apparitions en Serie A. C'est d'ailleurs l'ancien Niçois qui a été aligné face à l'Inter lors de la demi-finale retour de Coupe d'Italie. Un match durant lequel il a récolté un avertissement synonyme de suspension pour la finale.



Un événement qui est venu rabattre les cartes. Alex Meret, qui avait perdu sa place après une mauvaise prestation en championnat contre l'Inter en début d'année, a brillé en finale face à la Juventus Turin. Son arrêt sur le tir au but de Dybala a fait la différence. Mais au micro de la Rai à l'issue du match, il n'a pas vu cela comme une vengeance. « L'entraîneur fait ses choix, de mon côté, je suis prêt. » Une déclaration logique tant la concurrence est saine entre Ospina et Meret. A l'issue de la finale, le joueur arrivé d'Arsenal l'an passé s'est jeté dans les bras de son coéquipier. Grâce à une bonne entente avec un concurrent direct expérimenté, Alex Meret apprend même quand il n'est pas aligné. De bon augure pour le moment où il retrouvera sa place de titulaire. Et cela pourrait arriver très vite.

Alex Meret doit améliorer son jeu au pied pour redevenir titulaire Avec la Serie A qui reprend ce mardi à Vérone pour le Napoli, la question du titulaire dans les buts se pose à nouveau. Au match aller contre l'Hellas, Meret avait réalisé un triple arrêt complètement fou dans une victoire 2-0. Suffisant pour convaincre Rino de l'aligner face à son premier poursuivant au classement ? Pas sûr. Si Gattuso a décidé de se passer de son titulaire annoncé pendant plusieurs semaines, c'était surtout pour lui permettre de franchir un cap. L'entraîneur napolitain souhaitait voir son portier progresser dans le jeu au pied. Une étape importante pour lui permettre de s'inscrire dans le projet de jeu mis en place.



A 23 ans, le natif d'Udine est encore un jeune gardien. Même s'il ne connaît là que sa première saison pleine chez les pros, le joueur suivi par l'AC Milan est déjà une valeur sûre à son poste. Très bon sur sa ligne, il semble avoir mis les blessures derrière lui et possède toujours une marge de progression importante. Son entraîneur en a conscience et va tout faire pour lui permettre de s'imposer comme le numéro 1 en club et pourquoi pas à l'avenir en sélection ? Apparu une fois avec l'équipe nationale italienne, Alex Meret peut espérer aller loin. Mais pour y arriver, il va devoir faire l'unanimité au sein de son club. Quelque chose que personne n'a su faire à Naples cette saison.