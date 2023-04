Affaire Pogba : Les confessions de Paul Pogba sur sa séquestration

Paul Pogba avait besoin de se confier et il l'a enfin fait dans les médias concernant sa séquestration subie en mars 2022. Ainsi, à la veille d'un rassemblement de l'équipe de France, le milieu de terrain avait été séquestré dans un appartement parisien et il lui avait été réclamé plusieurs millions d'euros par des hommes cagoules et armés. La raison était une "protection" dont aurait bénéficié Pogba pendant des années. Tandis que cette affaire a éclaté des mois plus tard avec des révélations faites au travers de vidéo de la part du frère de Paul, à savoir Mathias, la justice a décidé de s'en mêler et plusieurs prévenus ont été arrêtés et mis en examen pour "extorsion en bande organisée et avec arme", "arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée" et "association de malfaiteurs criminelle". Mais aujourd'hui, Pogba a décidé de sortir du silence afin de se livrer dans L'Equipe concernant les conséquences de cette séquestration et de cette affaire sur son physique et les blessures.

"J'ai gardé ça pendant beaucoup de temps tout seul"

Dans L'Equipe, Pogba dévoile qu'en septembre 2021, il avait prêté 38 000 euros à un certain Boubacar C pour des investissements sur de l'or. Mais bien évidemment, cette somme, le joueur de la Juventus de Turin ne l'a jamais revue... Pogba explique également que ses ravisseurs ont tenté de le faire culpabiliser pour lui soutirer de l'argent et que Roushdane K était présent avec les braqueurs le soir de la séquestration du Français, expliquant à Pogba qu'il l'avait protégé lors d'une soirée de la fashion-week. 13 millions d'euros étaient réclamés au champion du monde 2018 à ce moment-là. Pogba n'avait pu retirer que 100 000 euros en liquide, le maximum, pour les donner ensuite à Boubacar C. Ce dernier continue de nier.

Mais surtout, Pogba s'est confié concernant l'impact de cette séquestration sur son physique et les possibles blessures. "J'ai gardé ça pendant beaucoup de temps tout seul puis je me suis confié. Cette affaire a eu beaucoup d'impact sur mon corps, notamment sur mes blessures. J'en ai parlé au manager de l'équipe de France. Je pensais que c'était vrai, je voulais les défendre. Je pensais qu'il y avait une soi-disant sécurité qui était là et qui voulait faire du mal à mes amis et ma famille", a assuré le joueur de la Juve, qui n'a que très peu joué cette saison avec moins de cinq matchs au compteur. Forfait au Mondial 2022, Pogba veut se reconstruire physiquement en y allant petit à petit et avec cette affaire qui commence à s'éloigner, même si la justice est toujours en cours, le milieu de terrain de 30 ans espère pouvoir prendre un nouveau départ en vue de la saison prochaine.