Adrien Rabiot (Juventus) en grève car mécontent de la baisse des salaires ?

Outre Gonzalo Higuain, resté en Argentine aux côtés de sa mère malade, Adrien Rabiot est le seul joueur de la Juve à ne pas avoir rejoint le club turinois, qui a appelé ses joueurs à revenir à l'entraînement. L'ancien parisien se trouve toujours en France malgré la reprise des entraînements individuels en Italie, lui qui serait en "grève personnelle" selon les information de La Stampa. Le milieu français n'aurait que peu goûté la baisse des salaire décrétée par son club selon le média italien, alors qu'il touche la bagatelle de 8 millions d'euros par an dans le Piémont.

Vers une nouvelle "affaire Rabiot"

Alors que les séances collectives devraient reprendre le 18 mai prochain en Italie, Adrien Rabiot ne s'est toujours pas présenté pour participer aux séances individuelles et effectuer les 14 jours de quarantaine requis. Après à peine dix mois d'union, un divorce se profile entre la Vieille Dame et le joueur tricolore. À noter, toujours d'après La Stampa, que cette initiative aurait été instiguée par Véronique Rabiot, mère et agent du joueur, afin de faciliter un transfert estival.