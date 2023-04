AC Milan : vers une fin de saison pour Ibrahimovic ?

Encore une mauvaise nouvelle pour Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant suédois du Milan AC vient de se blesser, de nouveau, et pourrait donc manquer la fin du championnat de Serie A. Touché avec sa sélection, Ibrahimovic était de retour dans le groupe du Milan AC pour la réception de Lecce sauf qu'il s'est blessé durant l'échauffement. Les Rossoneri l'ont emporté 2 buts à 0 mais l'attaquant suédois de 41 ans a été touché au mollet, faisant craindre une fin de saison pour lui. Alors qu'il n'a joué que quatre matchs dans cet exercice 2022-2023, l'ancienne star du Paris Saint-Germain pourrait bien devoir tirer un trait sur la fin du championnat et également sur les demi-finales de Ligue des Champions.

Ibrahimovic encore touché

Après avoir manqué toute la première partie de saison et le dernier mois en raison de pépins physiques, au genou puis à l'ischio, l'attaquant du Milan AC n’a pas pu entrer en jeu, touché lors de l’échauffement. Il s'est blessé au mollet et il va passer des examens afin de connaître l'étendue de sa blessure. Mais d'après le Corriere della Sera, le joueur milanais pourrait bien être contraint de mettre un terme à sa saison. Revenu s'asseoir sur le banc à la 65e minute de jeu, Ibra' a finalement regagné les vestiaires quelques instants plus tard. "Il a senti quelque chose dans son mollet et s'est arrêté. J'ai pensé le faire entrer, mais il m'a dit qu'il n'était pas disponible. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais il avait un petit quelque chose", a confié son coach Stefano Pioli en conférence de presse. Une mauvaise nouvelle de plus pourrait donc s'abattre sur Ibrahimovic, embarqué dans une saison cauchemar.