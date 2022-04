AC Milan : Une énorme enveloppe pour recruter ?

300 millions d’euros pour recruter



#Calciomercato. Adesso il Milan fa gola. Sterling e Isco si candidano. Piace Asensio https://t.co/IZp8K3vfeN

— La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) April 19, 2022

Nkunku, Isco, Asensio, Sterling…

L’AC Milan est probablement à l’aube d’un gros changement et d’une nouvelle ère. Le célèbre club milanais, qui raflait tout à la fin des années 1980 puis dans les années 1990, qui régnait sur l’Italie et l’Europe, avant de fléchir depuis la fin des années 2000 (un titre de champion national en 2011 toutefois), avait été cédé par Silvio Berlusconi (propriétaire depuis 1986) en 2017 à un homme d’affaire chinois avant que le fonds d’investissement américain Elliott ne s’en empare en 2018 (pour environ 800 millions d’euros). D’ici quelques semaines, le club rossonero pourrait être racheté par Investcorp, société basée à Bahreïn qui a communiqué de manière transparente son intérêt, lundi. Un rachat évalué à 1,1 milliard d’euros.Avec Investcorp, qui gère plus de 42 milliards de dollars d'actifs dans des domaines d'activité comprenant le capital-investissement, l'immobilier, les investissements à rendement absolu, les infrastructures, la gestion du crédit et les capitaux stratégiques, à sa tête, le septuple champion d’Europe, leader actuel du championnat d’Italie devant l’Inter (qu’il affronte mardi soir en demi-finale retour de la Coupe d’Italie, 0-0 à l’aller), pourrait voir sa dimension chamboulée. Car, on l’a compris, la société bahreïnie dispose de très importants moyens pour replacer les Rouge et Noir d’Olivier Giroud, Theo Hernandez, Mike Maignan et Pierre Kalulu sur le devant de la scène continentale comme sous l’époque Berlusconi.D’après La Gazzetta dello Sport de mardi, l’AC Milan pourrait ainsi bénéficier d’une énorme enveloppe de 300 millions d’euros pour recruter l’été prochain. Le quotidien sportif aux pages roses avance même déjà quelques noms de joueurs visés pour le club lombard : le Français Christopher Nkunku (RB Leipzig), Marco Asensio et Isco (Real Madrid) ou Raheem Sterling (Manchester City). La nouvelle manne financière du club de Paolo Maldini (directeur technique) pourrait également servir à boucler les venues des Lillois Sven Botman et Renato Sanches, et celle de Divock Origi (Liverpool), dans les tuyaux depuis plusieurs semaines.