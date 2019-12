AC Milan : Theo Hernandez, des Rossoneri aux Bleus ?

Une fratrie chez les Bleus ?



4 - Theo Hernandez 🇫🇷 est devenu le 1er latéral de l’histoire du Milan 🔴⚫️ à inscrire au moins 4 buts lors de sa 1e saison en Serie A avec les Rossoneri. Révélation. pic.twitter.com/9370rJKt3u

— OptaJean (@OptaJean) December 9, 2019

Le pari semble en passe d’être réussi pour Theo Hernandez. En effet, un peu plus de deux ans après son départ de l’Atlético Madrid pour le Real Madrid, le latéral gauche avait besoin de relancer une carrière stagnante. Pour cela, le Français peut remercier Paolo Maldini, véritable légende des Rossoneri, qui a grandement œuvré l’été dernier pour le faire venir en Lombardie pour environ 20 millions d’euros. « Ma rencontre avec Maldini a tout fait basculer. (…) C’est un mythe, probablement le plus grand joueur à mon poste. (…) Quand il vous recrute, ça vous file quand même de la confiance », expliquait dernièrement l’intéressé lors d’un entretien pour L’Equipe. Après s’être remis d’une blessure à une cheville, le natif de Marseille s’est rapidement installé en tant que titulaire au poste d’arrière gauche et est petit à petit devenu un des hommes forts de la formation désormais entraînée par Stefano Pioli, malgré des résultats en dents de scie.Depuis fin septembre, Theo Hernandez n’a plus quitté le onze de départ de son équipe et est même devenu très important dans la saison de l’AC Milan. En effet, à ce jour, le Français a déjà marqué quatre fois et a donné une passe décisive et est donc le Rossoneri le plus décisif, avec son apport sur cinq buts. Des prestations qui ont logiquement amené sur le devant de la scène un débat pour son avenir. Après Lucas Hernandez, l’équipe de France pourrait-elle accueillir son frère cadet prochainement ? Convoité par l’Espagne, c’est bien avec les champions du monde 2018 que le latéral gauche veut évoluer dans le futur. Après « une erreur de jeunesse » en juin 2017, quand il refusait une convocation avec les Espoirs, l’intéressé veut désormais concurrencer son aîné, lui qui a été « tellement fier de le voir champion du monde. » Absent ce dimanche, suite à une accumulation de cartons jaunes, le Français devrait vraisemblablement manquer à l’AC Milan en déplacement à Bergame pour affronter l’Atalanta (à 12h30, sur beIN SPORTS 2).