AC Milan : Rafael Leão, et si son heure était venue ?

Recrue la plus chère de l’été 2019 des Rossoneri, Rafael Leão peine encore à satisfaire pleinement en Italie. Élément prometteur du centre de formation du Sporting CP, l’attaquant était pourtant l’une des révélations en Ligue 1 l’an dernier. Arrivé à Lille, grâce aux déboires de son club formateur, le Portugais avait grandement aidé les joueurs de Christophe Galtier à se qualifier pour la Ligue des Champions, avec notamment huit réalisations en 24 matchs avec les Dogues.



Dans le viseur de grosses écuries européennes, Leão avait alors opté pour l’AC Milan en août dernier pour un transfert estimé entre 35 et 40 millions d’euros, soit le plus gros investissement de l'été 2019 de son nouveau club. Alors que les Milanais n’ont guère brillé depuis le début de la saison, le Portugais a dû tenter de s’intégrer au sein d’un club en difficulté sportive. Auteur pour l’heure de deux buts et une passe décisive en Serie A lors de ses 19 apparitions, il espère désormais montrer un tout autre visage. Leão se veut ambitieux

Si les résultats de l’AC Milan sont pour le moment très décevants, le club a recruté cet hiver Zlatan Ibrahimovic pour tenter d’insuffler un vent nouveau en Lombardie. « On avait quand même fait pas mal de bons matchs, mais quand il est arrivé ça a poussé tout le monde à donner plus, car c’est un joueur important. Même quand il ne joue pas, il transmet sa motivation à l’équipe », reconnaissait dernière Leão, lors d’une interview à L’Equipe. Depuis l’arrivée du Suédois, les Rossoneri vont en effet bien mieux.



Avec une série de trois victoires et deux nuls avant la défaite contre l’Inter Milan dans le derby de la Madonnina (4-2), les joueurs de Stefano Pioli ont retrouvé des couleurs. Actuellement 11emes de Serie A à sept points de l’AS Rome (5eme), Leão, qui a annoncé viser une qualification pour une coupe d’Europe, et ses coéquipiers auront l’occasion de refaire un peu de leur retard ce lundi. Contre le Torino (à 20h45, sur beIN SPORTS 2), les Milanais pourraient faire la bonne opération du week-end en cas de victoire en recollant à leurs concurrents.