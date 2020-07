AC Milan : Pioli espère continuer avec Ibrahimovic

Pioli ne pense plus au 5-0

Nous avons beaucoup changé par rapport au premier match contre eux, qui était particulièrement mauvais pour nous et bon pour eux. Ils ont marqué de beaux buts, mais nous étions encore au début de notre voyage ensemble. Nous avons changé notre façon de jouer et certains joueurs importants sont venus. C'est un Milan différent. L'Atalanta est l'une des meilleures équipes d'Italie. S'ils avaient battu la Juve, la course au titre serait toujours ouverte

J’ai du mal à ne pas y penser, c’est ce que je voulais et espérais donc je suis heureux, mais demain nous avons un match délicat pour le présent et l’avenir. La contribution d’Ibra a été exceptionnelle sur le plan technique et en termes de caractère. Nous devons encore voir s’il existe la possibilité et le désir de continuer ensemble", a jugé Pioli, avant de conclure : "Après le 2 août (la fin de la Serie A cette saison, ndlr), nous disposerons de suffisamment de temps pour évaluer correctement la situation."

Depuis la reprise de la Serie A, l'AC Milan ne cesse de monter en régime. En 9 matches, l'équipe dirigée par Stefano Pioli a gagné 7 rencontres, ne concédant le nul qu'à deux reprises, face à la SPAL et Naples, sur le même score (2-2). Encore en course pour une qualification européenne avec sa sixième place au classement, le club lombard s'apprête à défier la sensation de l'année, l'Atalanta Bergame, vendredi soir (21h45) et le coach s'attend à un match différent de l'aller, lors duquel le club de bergame s'était largement imposé (5-0) en décembre dernier., a-t-il indiqué, alors que la Vieille Dame peut remporter un neuvième Scudetto de suite, en cas de victoire face à l'Udinese, ce jeudi soir (19h30).Par ailleurs, alors qu'il a étendu son bail avec le club jusqu'en juin 2022, il a abordé son cas et celui de sa star, Zlatan Ibrahimovic. "