AC Milan : Paolo Maldini et Ricky Massara, le directeur sportif, bientôt licencié

Décision assez inattendue du côté du Milan AC avec Paolo Maldini, véritable légende du club rossoneri et aujourd'hui responsable technique, mais aussi Ricky Massara, le directeur sportif, sur le point de se faire virer. D'après la Gazzetta dello Sport, les deux hommes vont se faire virer par les propriétaires du club milanais et la décision a été prise à l’issue d’une réunion lundi entre Maldini et Gerry Cardinale, numéro 1 du fond américain RedBird, qui a racheté le club contre 1,2 milliards d’euros l’été dernier.

Stefano Pioli pas inquiété

Il se trouve que des tensions étaient présentes entre Maldini et les propriétaires du Milan AC. Ce dernier, légende du club en tant que joueur, y était revenu en 2018 avant de prendre en charge la direction technique en 2019 suite au départ de Leonardo. Il avait prolongé son contrat de deux ans l’été dernier, lui qui avait eu comme garantie d'avoir une autonomie totale sur la politique sportive. D'après les médias italiens, la décision devrait bientôt être officielle et les dirigeants penseraient à une solution en interne pour remplacer les deux hommes. D'après Sky Sport Italia, le directeur général Giorgio Furlani devrait voir ses pouvoirs élargis, tout comme le responsable du recrutement Geoffrey Moncada. Stefano Pioli, le coach, devrait rester en poste, lui dont le contrat court jusqu'en 2025.