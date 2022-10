L'attaquant de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, n'a pas pris de décision quant à sa participation à la saison prochaine en tant que joueur. Ibrahimovic se remet d'une opération du genou subie la saison dernière et sera hors contrat en juin. Son avocate, Rafaele Pimenta, a déclaré au média ialien Tuttosport : "A mon avis, il ne le sait pas encore non plus, parce qu'il est encore un grand joueur et pense encore comme un footballeur".

Zlatan futur agent ?

"Quelqu'un comme lui peut tout faire", a-t-elle ajouté. Zlatan Ibrahimovic devrait donc certainement rejouer au cours de la nouvelle année. Pour rappel, le 3 octobre dernier, Ibrahimovic a fêté ses 41 ans. Le Suédois, qui pourrait prendre la succession de feu Mino Raiola, son notoire représentant et ami, en devenant agent, ne s'est donc pas encore penché sur son avenir.