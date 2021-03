AC Milan : Maldini prévient Ibrahimovic

Légendaire joueur de l'AC Milan, Paolo Maldini officie désormais en tant que directeur technique à San Siro. Il a notamment contribué au recrutement de Theo Hernandez, arrivé en 2019 et devenu incontournable. Mais c'est d'un autre élément dont il a parlé dans un entretien accordé à So Foot : Zlatan Ibrahimovic. 39 ans au compteur, et auteur de 14 buts en 14 matchs de Serie A, l'ancien avant-centre du PSG est en fin de contrat au terme de la saison. Maldini l'estime beaucoup, et le considère comme une "énorme ressource", tant son impact est prépondérant dans l'équipe, deuxième de Serie A à 6 points de l'Inter.

"Le club est au-dessus de n'importe quel joueur"

Et si Ibrahimovic ne prolongeait pas son contrat ? Pour le directeur technique, ce ne serait pas nécessairement dramatique, tant Milan a su, selon lui, démontrer une structure globale cohérente. "La vérité est que le club est au-dessus de n'importe quel joueur parce que les joueurs passent, et le club reste. Il y a des joueurs qui laissent une marque différente des autres, et Zlatan en fait partie. C'est un motivateur. C'est un personnage qui peut sembler compliqué à gérer, mais pour ceux qui parviennent à tirer toutes ses qualités, c'est une énorme ressource. Le club est au-dessus de tout joueur, et cela vaut pour tout le monde, car cela provient de notre façon de concevoir notre métier de dirigeant", a-t-il expliqué.



Depuis la saison 2013-2014, l'AC Milan n'a plus goûté aux joies de la plus prestigieuse compétition européenne, mais Maldini est certain de la valeur de l'institution. "Croyez-moi, Milan ne s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions depuis huit ans, mais quand Milan appelle, les joueurs du monde entier rêvent encore. Quand tu t’appelles Milan, et que tu appelles un joueur, tu es l’un des trois clubs qui ont le plus gagné au monde. Nous devons toujours nous en souvenir."