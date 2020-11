AC Milan : Maldini ouvre la porte à une arrivée de Thauvin

Florian Thauvin arrivera au terme de son contrat avec l'Olympique de Marseille en juin prochain. Si il est loin de réaliser la meilleure saison de sa carrière, il pourrait avoir des envies d'ailleurs à 27 ans. Présent à Marseille depuis 2013 (avec une parenthèse de six mois à Newcastle en 2015-2016), il est dans le viseur de l'AC Milan, actuel leader du Calcio.





Ce vendredi, Paolo Maldini a évoqué le dossier Thauvin dans un entretien accordé à la chaîne Téléfoot. Le directeur sportif du club lombard n'a pas fermé la porte à une éventuelle arrivée de Thauvin du côté de San Siro. "Il sera en fin de contrat, donc c'est une opération intéressante du point de vue économique. C'est un joueur de haut niveau. Il n'a pas le même profil que nos recrues des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule de notre équipe est d'avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. C'est évidemment un profil que l'on suit", a expliqué Maldini.





Thauvin a du mal à accepter les défaites de l'OM en Ligue des Champions



Cette saison, Thauvin a marqué 3 buts et délivré 5 passes décisives en 9 matchs de Ligue 1. En Ligue des Champions, son bilan est vierge et il n'avait pas caché son sentiment avant le revers face au FC Porto, mercredi soir (0-2) à l'Orange Vélodrome devant les défaites successives de son équipe dans la compétition reine (l'équipe phocéenne est dernière de son groupe avec 0 point en 4 matchs et éliminée du tournoi).



"C'est difficile en tant que compétiteur d'enchaîner les défaites. Il faut tirer les conclusions des erreurs qu'on a faites. On doit faire beaucoup mieux dans l'attitude. Il faut se battre et avoir un sursaut d'orgueil. Quand on joue dans un club comme l'OM, on ne peut pas accepter ça. Et moi, en tant que premier supporteur, je ne l'accepte pas. Il faut faire mieux. J'ai du mal à l'assumer, il y a un sentiment de honte. On ne peut pas accepter ça", avait-il indiqué.