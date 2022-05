AC Milan : Maldini ne voit "aucun problème" pour une prolongation d'Ibrahimovic

L'heure des discussions va bientôt arriver concernant le futur de Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant âgé de 40 ans ne rejouera pas avant 2023 en raison d'une opération au genou subie mercredi à Lyon, mais il demeure sous contrat avec l'AC Milan jusqu'au 30 juin prochain. De fait, la question de son avenir demeure cruciale et va être évoquée, comme l'a expliqué Paolo Maldini lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

"Son intention est d'aller de l'avant"

"J'ai parlé avec lui lundi et nous avons convenu d'un rendez-vous dans deux semaines. Je ne vois aucun problème à parvenir à un accord. Jouer si peu n'est pas confortable pour lui", a glissé le dirigeant de l'AC Milan à propos de l'attaquant, qui n'a disputé que 23 matchs cette saison en Serie A, parvenant à inscrire 8 buts et à délivrer 3 passes décisives. Concernant le récent champion d'Italie, Maldini a déclaré que "tout sera fait pour son bien et celui de Milan. D'après ce que j'ai compris, son intention est d'aller de l'avant".

Jeudi, à travers un long post sur Instagram, Zlatan Ibrahimovic avait révélé n'avoir "jamais souffert autant, sur et en dehors du terrain" que lors des 6 derniers mois. L'ancien élément du PSG ou de Manchester United a notamment dû jouer "sans ligament croisé antérieur" et a également dû subir plus de 20 injections en six mois, dans une saison 2021-2022 perturbée par les pépins physiques.