AC Milan : Maldini dévoile ses ambitions pour le futur d'Ibrahimovic

Lors d'un entretien accordé à Sky Italia, Paolo Maldini, le directeur sportif de l'AC Milan, sixième de la saison en Serie A, a fait le point sur le thème du mercato, évoquant plusieurs dossiers chauds. Et parmi les objectifs du club, il est nécessaire de se pencher sur le cas de Zlatan Ibrahimovic, dont le contrat avec le club lombard expire le 31 août prochain. L'impact du Suédois depuis son retour au club en décembre dernier est éloquent, tant dans les chiffres (10 buts et 2 passes décisives en 18 matches de Serie A) que dans le niveau collectif affiché par l'équipe. Aurier, ciblé par Milan

Pour Paolo Maldini, il est impératif de conserver le joueur : "Nous avons construit quelque chose cette saison, cela doit avoir une continuité. Zlatan fait partie de ce projet. Ce ne sera pas une négociation facile, mais nous voulons continuer avec lui. Nous avons de nombreux jeunes joueurs qui peuvent grandir de manière exponentielle avec Ibra à leurs côtés" , a-t-il indiqué.







Il a été rapporté par Sky Sport Italia que les Rossoneri cibleraient Serge Aurier, et Maldini a aussi évoqué ce sujet. " Nous avons parlé à son agent l’année dernière, pour être honnête, nous allons maintenant voir comment se dérouleront les prochaines semaines . Le maillot de Milan pèse sur les gens, et je pense que l'interruption (de la saison, en raison de la pandémie de coronavirus) a en quelque sorte aidé certains de ces joueurs à se débarrasser de cette pression. Cela dit, je pense que c'est un processus qui a commencé avant l'interruption", a jugé Maldini.