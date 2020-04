AC Milan : L'OM, "le pire souvenir" de Maldini

Paolo Maldini, légendaire défenseur de l'AC Milan s'est mesuré à de nombreux attaquants durant sa carrière, a disputé plus de 900 matches avec le club de sa vie, connu 126 sélections sous le maillot de l'Italie et a gagné un nombre conséquent de trophées, dont 5 Ligue des Champions, 7 titres de Serie A et a joué des finales sans les gagner, comme celles de l'Euro 2000, du Mondial 1994, ou de de la Ligue des Champions 2005. Pour autant, c'est bien contre un club français qu'il a connu son pire souvenir. L'Olympique de Marseille a laissé une trace indélébile dans sa mémoire.

Pour Maldini, Milan ne méritait pas de gagner contre l'OM

Dans un live sur Instagram, Maldini a déclaré : « Le plus mauvais souvenir de toute ma carrière ? C'est l'élimination face à l'OM en 91, quand nous sommes sortis du terrain. Il y avait de la confusion, mais nous n’aurions pas dû avoir cette attitude. De toute façon, nous ne méritions pas de gagner » , a-t-il indiqué. Pour rappel, à l'époque, l'OM de Bernard Tapie avait éliminé l'AC Milan, double tenant du titre, en quart de finale de la Ligue des Champions. Suite au match aller (1-1), le retour au Vélodrome avait vu Chris Waddle faire la différence (1-0) avant que les projecteurs du stade ne lâchent. Les joueurs de l'AC Milan avaient quitté le terrain et n'avaient jamais voulu reprendre, avec l'espérance que le match soit rejoué par la suite, ce qui n'a pas été le cas. L'OM gagna par forfait 3-0.