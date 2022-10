Les recruteurs des Blues travaillent dur pour séduire Rafael Leao, le joueur de l'AC Milan. Le Corriere della Sera affirme que Chelsea est "en avance sur tout le monde" dans la bataille pour la signature de l'ailier. Mais le joueur de 23 ans ne sera pas bon marché, l'AC Milan n'étant pas disposé à accepter une offre inférieure à 87 millions de livres sterling.

Chelsea fonce sur le dossier Leao

Le contrat de l'international portugais expire en 2024 et les géants italiens souhaitent le faire signer un nouveau bail à long terme. Les rapports suggèrent qu'il y avait beaucoup d'offres pour Leao cet été, avec au moins une de Chelsea, mais qu'un accord ne s'est donc pas matérialisé. Il est en feu avec les Rossoneri cette saison, marquant quatre fois et délivrant sept passes décisives en neuf matches de Serie A et de Ligue des Champions.