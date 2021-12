Zlatan Ibrahimovic a dépassé la quarantaine, mais il ne songe toujours pas à la retraite. Le Suédois est plus motivé que jamais afin de poursuivre au plus haut niveau. Il le dit à chacune de ses sorties médiatiques et il l’a encore répété dimanche lorsqu’il a été invité à l’émission 'Che tempo che fa' afin de présenter son nouveau livre « l’Adrénaline ». « Un jour, cela arrivera peut-être, mais nous ne savons pas quand … Je veux jouer le plus possible parce que je ne veux pas avoir de regrets, a-t-il déclaré. Espérons que ça sera à Milan jusqu’à la fin. J'avais l'habitude de jouer contre Paolo Maldini, aujourd'hui je joue avec Daniel, peut-être que je peux jouer avec le fils de Daniel aussi... ».



Ibrahimovic veut ramener Milan au sommet

"Je veux gagner un autre Scudetto".



Actuellement, Ibrahimovic et ses coéquipiers figurent en tête de la Serie A italienne. Le buteur reconnait qu’aller chercher un titre de champion avec l’équipe lombarde constitue un objectif important. « Depuis que j'ai rejoint Milan, les choses ont changé, mais ce n'est pas seulement mon mérite, c'est aussi grâce au groupe et à l'entraîneur. Nous avons fait un grand pas en avant parce que Milan est de retour au sommet, à sa place, alors maintenant il est question de remporter des trophées. Je veux gagner un autre Scudetto ».



Mercredi soir, Milan joue son avenir européen avec une opposition contre Liverpool. En cas de victoire, les Lombards pourraient accéder aux huitièmes de finale. C’est face aux Reds qu’ils sont allés chercher leur dernier titre européen, mais Ibra ne s’arrête pas à ces considérations-là. « Je ne crois pas à la superstition, je suis plus fort que ces choses-là. C'est un match important et nous devons le jouer de notre mieux et voir comment ça se passe », a conclu l’ancien parisien.