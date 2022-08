AC Milan : Le club racheté pour 1,2 milliards d'euros par RedBird

RedBird Capital Partners completes acquisition of AC Milan ➡️ https://t.co/34kE6CVVnW

RedBird Capital Partners completa l'acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/57FALTJvfa#SempreMilan pic.twitter.com/YTo6X5CvDq



L'AC Milan entre (encore) dans une nouvelle ère.Gerry Cardinale, patron de RedBird, a annoncé son ambition de "maintenir la place de Milan au sommet du football européen et mondial". Un AC Milan qui appartenait depuis 2018 à Elliott Management, un autre fonds américain.Vainqueur de 19 titres dans le championnat d'Italie, et également 7 Ligue des Champions notamment, le champion d'Italie en titre pourra compter sur un investissement important de son nouveau propriétaire., peut-on lire dans le communiqué de présentation. Par ailleurs, cet accord prévoit que Yankee Global Enterprises (YGE), propriétaire des Yankees de New York, conclura un partenariat stratégique avec l'AC Milan en prenant une participation minoritaire au sein du club.Sur le plan sportif, l'AC Milan a été tenu en échec sur la pelouse de Sassuolo, mardi soir (0-0) dans une rencontre lors de laquelle Mike Maignan a détourné un penalty.et vivra un derby (sans doute) très animé face à l'Inter Milan, deuxième, samedi (18 heures).