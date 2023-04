AC Milan: le club ne souhaiterait pas prolonger l'une de ses stars

Revenu en 2020 à Milan, Zlatan Ibrahimovic pourrait bien être sur le point de dire adieu à la cité italienne. Selon les informations de Foot Mercato, l'AC Milan ne souhaiterait pas prolonger l'attaquant suédois, qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison en cours.

Une fin de contrat entachée par les blessures

Personne n'échappe à l'âge, pas même Zlatan Ibrahimovic. Si malgré ses 40 ans passés, l'attaquant de l'AC Milan parvient toujours à évoluer au plus haut niveau, il a tout de même accumulé les pépins physiques ses dernières saisons. Alors qu'une opération du genou en fin de saison dernière avait entaché sa préparation et le début de saison avec Milan, Zlatan était tout de même parvenu à faire son retour à la compétition en mars dernier. Mais une récente rechute d'une blessure à la cuisse vient de remettre forfait l'ancien joueur du PSG et de peut-être le priver d'un quart de Ligue des Champions contre Naples. Un nouveau pépin qui pose forcément question sur l'avenir de la carrière du buteur le plus âgé de l'histoire de la Serie A.