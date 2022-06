AC Milan : Le changement de propriétaire officialisé

L'AC Milan a remporté cette saison son premier titre de champion depuis 11 ans. Avec pour objectif principal de rivaliser avec l'élite des équipes européennes en Ligue des Champions la saison prochaine, la société d'investissement américaine RedBird Capital Partners a acquis le club italien. L'annonce officielle a été faite mercredi après que RedBird Capital Partners a accepté de payer 1,3 milliard de dollars pour obtenir une participation majoritaire dans l'AC Milan. Dans le cadre de ce nouvel accord, les anciens propriétaires, Elliott Advisors UK Limited, conserveront une participation mineure dans le club vainqueur du Scudetto et la transition aura lieu pendant l'été.

Le communiqué officiel

"L'accord, qui valorise le club à 1,3 milliard de dollars, verra Elliott conserver une participation financière minoritaire dans le club et des sièges au conseil d'administration, solidifiant un partenariat entre RedBird et Elliott qui poursuit les progrès réalisés sous la direction d'Elliott au cours des quatre dernières années. Nous sommes enthousiastes à l'idée de jouer un rôle dans le prochain chapitre du club, qui retrouvera la place qui lui revient au sommet du football italien, européen et mondial", a déclaré Gerry Cardinale, fondateur et associé directeur de RedBird, dans un communiqué.