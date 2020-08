AC Milan : L'anecdote de Pioli sur le comportement d'Ibrahimovic

L'AC Milan a terminé la saison de Serie A en boulet de canon, achevant sa course à la sixième place du classement, avec le deuxième meilleur rendement après la reprise du championnat, seule l'Atalanta Bergame faisant mieux. Stefano Pioli a d'ailleurs été prolongé jusqu'en juin 2022 avec le club lombard, alors qu'il était prévu qu'il laisse sa place à Ralf Rangnick sur le banc, mais les résultats du Milan ont été un argument important en la faveur du technicien.



En repensant à la saison réalisée par son équipe, Pioli était fier des résultats de 2020 et a déclaré qu'il y avait eu un changement évident à Milanello lorsque Zlatan est arrivé en janvier dernier. "En 2020, seule l' Atalanta a récolté plus de points. Nous n'avons perdu que le derby (4-2), après une excellente première mi-temps. Tout ne se passe pas bien en une saison. Mais il rend tout facile.



Il est faux de parler de son âge, il est 100% professionnel. Il a enseigné aux jeunes joueurs le sérieux, la compétitivité à chaque séance d'entraînement. Il est le premier à arriver et le dernier à partir. Ce sont des signaux très forts. Zlatan a un grand respect pour les rôles. Il a augmenté la compétitivité. Il est furieux d'une mauvaise passe dans un toro", a expliqué le coach au sujet de l'ancien joueur du PSG et de Manchester United, dans les colonnes de La Repubblica .

Donnarumma, parmi les meilleurs gardiens de la planète

Le joueur de 38 ans est en pourparlers avec Milan sur son propre avenir à San Siro et Pioli veut qu'il reste pour l'exercice 2020-2021. "Nous sommes tous convaincus qu'il devrait continuer avec nous", a expliqué l'entraîneur de l'AC Milan. Par ailleurs, Gianluigi Donnarumma a également été valorisé par son technicien, alors que le jeune joueur a déjà disputé plus de 200 matches avec l'équipe, à seulement 21 ans. "Il fait partie des trois ou quatre meilleurs gardiens de but du monde", a-t-il indiqué.