L'attaquant espagnol Brahim Diaz a admis que le Milan "doit s'améliorer", mais a souligné que les Rossoneri ont réalisé une "bonne performance" en marquant le but de la victoire 1-0 contre la Sampdoria. Milan a conservé l'avance précoce obtenue grâce à la finition de Brahim Diaz en première mi-temps pour s'imposer sur une courte marge.

"Je m'entends bien avec Giroud"

"C'était une bonne performance", a déclaré Brahim à DAZN après la victoire. "Nous devons nous améliorer mais nous sommes au début du championnat. L'important était de gagner et les trois points sont arrivés". Brahim Diaz a joué dans un dispositif offensif derrière Olivier Giroud lundi, car Zlatan Ibrahimovic est toujours blessé. "Je me sens bien avec tout le monde", a-t-il poursuivi. "Ibra nous manque toujours, mais je me suis bien entendu avec Giroud aussi. On se bat et on gagne ensemble, l'équipe court toujours un peu plus, c'est le bon état d'esprit".