AC Milan : Kessié bloqué en Côte d'Ivoire

Confiné depuis plus d’un mois à cause du coronavirus, l'AC Milan avait fixé au. Mais alors que certains éléments, comme Samu Castillejo, Rade Krunic, Ante Rebic ou encore Lucas Paqueta, se sont bien présentés lundi, deux éléments manquent à l'appel : le Suédois Zlatan Ibrahimovic et l'Ivoirien Franck Kessié . Ce dernier dispose d'une bonne excuse, selon Sky Sport Italia qui relaie l'information : bloqué en Côte d’Ivoire à cause de la pandémie mondiale de Covid-19, le milieu de terraindepuis la Côte d'Ivoire pour rallier l'Italie.