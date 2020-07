AC Milan : Ibrahimovic, pourquoi ça coince ?

Décidément, Zlatan Ibrahimovic ne sera jamais comme les autres. Parti à contrecœur en 2012 pour le Paris Saint-Germain, le Suédois a fait son retour cet hiver à l'AC Milan, près de huit ans après. Les Rossoneri sont alors plutôt fades mais son retour va coïncider avec le retour en forme de l'équipe dirigée par Stefano Pioli. En 15 matchs cette saison en championnat, le natif de Malmö a inscrit sept buts et a délivré quatre passes décisives du haut de ses 38 ans.



En confiance sur le terrain, Ibrahimovic l'est toujours autant devant les micros et l'a encore prouvé récemment. « Je suis président, entraîneur et joueur, tout ça ensemble, mais ils ne me paient que pour un seul rôle, lancé ainsi l'attaquant début juillet au micro de DAZN. Si j'avais été là depuis le premier jour, on aurait gagné le Scudetto ! Je suis vieux, ce n'est pas un secret, mais l'âge n'est qu'un nombre. (...) Je vais bien et j'essaie d'aider l'équipe de quelque manière que ce soit. »

Prolongé, Piolo veut garder Ibra



De retour au premier plan à Milan, le Suédois est cependant toujours aussi râleur et Pioli a rapidement compris qui était l'individu. « Il a dit quelque chose mais honnêtement je n'ai pas compris », confié ce dernier après un match, où Ibrahimovic s'était énervé d'être remplacé alors qu'il avait demandé à son entraîneur de sortir un autre joueur car lui « voulait marquer. »



Le regain de forme des Rossoneri a principalement profité à Pioli pour le moment. Alors que Ralf Rangnick devait lui succéder, il a finalement été prolongé et compte bien sur le Suédois l'année prochaine. « La contribution d’Ibra a été exceptionnelle sur le plan technique et en termes de caractère. Nous devons encore voir s’il existe la possibilité et le désir de continuer ensemble. Après le 2 août, nous disposerons de suffisamment de temps pour évaluer correctement la situation », expliquait d'ailleurs récemment l'Italien. Finalement, à bientôt 39 ans, Ibrahimovic est fidèle à lui-même et pourrait bien terroriser encore les défenses de Serie A une année de plus.