Ibrahimovic n’a plus que trois mois de contrat avec l’AC Milan. La question de son futur n’a toujours pas été réglée. Plus le temps passe, plus l’idée d’une séparation entre le Suédois et les Rossonerri commencent à prendre de l’ampleur. L’intéressé reste cependant imperturbable, convaincu que la bonne décision sera prise au moment voulu.

Pour Ibra, « il n’y a pas le feu »

"Il faut continuer ainsi. Paolo Maldini me met sous pression, il veut voir ce que je fais sur le terrain pour démontrer que je dois être prolongé. Je plaisante, on s'entend très bien. On verra ce qui se passera, il n'y a pas le feu", a déclaré l’ancien parisien dimanche suite au succès contre la Fiorentina (3-2).



Ibrahimovic n’est plus très jeune (39 ans) et il se peut que le club lombard décide de miser plutôt sur la jeunesse. Mais, là aussi, le chevronné attaquant n’est pas inquiet. Tout ce qui le préoccupe c’est la conquête du Scudetto. "Ne parlons pas de mon âge, je me sens comme Benjamin Button, a-t-il indiqué. Plus les jours passent et plus je rajeunis. Il ne reste plus que le Scudetto. On voulait gagner à tout prix. Nous avons montré le caractère de cette équipe. Je prends mes responsabilités".