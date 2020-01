AC Milan : Ibrahimovic, les moments forts de son premier passage

Des titres et des stats pour Ibra



Parti en 2012 pour le Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic est de retour à l'AC Milan. A 38 ans, le Suédois entend bien finir en beauté avec les Rossoneri, après un premier passage pendant deux ans à partir de 2010. Après une saison compliquée au FC Barcelone avec Pep Guardiola, le natif de Malmö avait frappé fort d'entrée avec une belle provocation devant les journalistes pour débuter, lui qui avait également fait les beaux jours du grand rival milanais.« Je ne saluerai pas Guardiola... Je suis très heureux de rejoindre L'AC Milan, je suis impatient que l’on soit demain. L'AC Milan est un des clubs les plus forts au monde, encore plus prestigieux que le FC Barcelone. (...) Les supporters de l'Inter ? Je ne crois pas qu’ils pensent à moi étant donné qu’ils ont tout gagné. La situation qui est née à Barcelone m’a donné beaucoup d’adrénaline et maintenant mon rêve est de tout gagner avec le Milan », racontait-il alors.Comme souvent, Ibrahimovic avait alors rapidement joint la parole aux actes sur le terrain. Ainsi, pour sa première saison avec l'AC Milan, le Suédois brille sous la houlette de Massimiliano Allegri, bien entouré par le trio brésilien Alexandre Pato - Ronaldinho - Robinho. Auteur de 14 buts et 14 passes décisives en championnat d'Italie, l'ancien de l'Inter Milan participe alors grandement au 18eme titre des Rossoneri en Serie A, le dernier en date.Si sa deuxième saison fut meilleure d'un point de vue personnel, grâce notamment à ses 28 réalisations en championnat, ce fut par contre plus compliqué pour l'AC Milan. Vainqueurs en Chine de la Supercoupe d'Italie contre l'Inter Milan (2-1), avec un but du Suédois, les Rossoneri n'ont en revanche pas pu suivre le rythme de la Juventus Turin, alors championne avec quatre points d'avance.A noter, que présent dans le groupe pour affronter la Sampdoria, Ibrahimovic pourrait donc faire son grand retour avec les Rossoneri ce lundi (à partir de 15h00, sur beIN SPORTS 3).