AC Milan : Ibrahimovic forfait pour le choc contre la Juve

Le duel attendu entre Zlatan Ibrahimovic, 39 ans, et Cristiano Ronaldo, 35 ans, n'aura pas lieu, mercredi soir à San Siro (20h45). En raison d'une douleur au mollet, comme prévu, le géant suédois manquera la rencontre. Ce mardi, le coach de l'AC Milan, Stefano Pioli, a confirmé la nouvelle en conférence de presse. Alors que son avant-centre avait publié une vidéo faisant croire à un possible retour pour le match avec un compte à rebours, le technicien a répondu : "J'ai grondé Ibrahimovic pour cette vidéo parce qu'alors vous m'avez bombardé de messages pour savoir s'il s'était rétabli. Il va mieux, il travaille bien, mais il ne sera pas là demain. Rafael Leão grandit beaucoup mais les caractéristiques ne sont pas les mêmes et nous devons les exploiter correctement."

Pirlo : "Normal que tu dépendes de Ronaldo"

Tick tock tick tock pic.twitter.com/tCDguTWeDH

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 4, 2021

Si l'AC Milan est leader de Serie A avec un point de plus que son dauphin, l'Inter, et 10 sur la Juventus, cinquième, Pioli ne compte pas jouer le match nul contre l'équipe dirigée par Andrea Pirlo. "Si vous vous approchez du match en pensant à un match nul, c'est la voie la plus proche de la défaite. Nous nous préparons à gagner, je suis heureux si les garçons donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain", a-t-il certifié.





Son opposant, la Vieille Dame, comptera dans ses rangs sur la présence de Cristiano Ronaldo, meilleur buteur du championnat avec 14 réalisations en 11 rencontres. Un argument qui est vital sur le plan offensif, en dépit d'une dépendance logique, selon Pirlo : "Depuis le début nous avons essayé d'exploiter Ronaldo pour ses caractéristiques, nous voulions l'amener à être décisif dans les derniers mètres. Il a été décisif partout, c’est normal quand on a un champion comme lui, que tu dépendes de lui. Mais nous sommes également heureux. Ibrahimovic est également fondamental pour eux, car il change leur façon de jouer, mais ils ont exploité les caractéristiques des autres en son absence", a expliqué l'ancien maestro. Par ailleurs, il a confirmé qu'il récupérera Adrien Rabiot après sa suspension et qu'Arthur Melo, sera lui aussi à sa disposition.