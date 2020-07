AC Milan : Ibrahimovic flou sur son avenir au club

Du haut de ses 38 ans, Zlatan Ibrahimovic continue de crever l'écran, bien qu'il n'affiche plus la constance de ses grandes années. L'artilleur suédois s'est encore distingué mardi soir en étant à l'origine du renversement de situation de l'AC Milan contre la Juventus (victoire 4-2), avec un but et une passe décisive. Le moment idéal pour se présenter au micro du média DAZN.

"Désolé pour les fans..."

« À 38 ans, je n'ai plus le même physique et je ne fais plus que ce je faisais avant. J'utilise mon intelligence pour faire la différence. Je ne suis pas ici pour être une mascotte", a-t-il lâché avant d'évoquer son avenir. "Je fais l'entraîneur, le président et le joueur mais je n'ai qu'un salaire. Est-ce que je serai le prochain coach ? Non non, je suis déjà président (d'un club en Suède, ndlr)". Du Ibra dans le texte. Mais l'ancien buteur du PSG a surtout fait passer un message fort sur la suite, laissant entendre qu'il ne prolongerait pas l'aventure à Milan. « Il reste encore un mois pour m'amuser. Il y a certaines choses qui se passent ici que nous ne contrôlons pas. Je suis désolé pour les fans, mais c'est peut-être la dernière fois qu'ils me voient en live. À vous de lire entre les lignes... ».