AC Milan : Ibrahimovic explique pourquoi il a prolongé

Au début, vous ne connaissez pas les gens, mais dès le premier jour, c'était très facile avec lui. Pioli a la bonne mentalité, chaque jour il a cette énergie qu'il transmet à tout le monde, il veut le meilleur de l'équipe. Il m'appelle le matin et me demande: 'Où es-tu, je travaille déjà'. Il me défie comme ça."

Zlatan Ibrahimovic n'arrêtera pas la pratique du football au plus haut niveau pour le moment. Auteur de 15 buts en 17 matchs de Serie A cette saison, l'attaquant est le joueur majeur de l'AC Milan. Jeudi, il a même étendu son bail d'un an supplémentaire en faveur des Rossoneri . Dans un entretien accordé aux médias officiels du club lombard, le natif de Malmö a été assez prolixe au moment d'aborder les raisons de sa prolongation.. J'ai toujours donné le maximum pour eux parce que ce n'est pas facile de jouer sans eux. 80 000 personnes qui scandent votre nom, qui vous veulent sur le terrain, c'est quelque chose. Ils ont toujours été merveilleux avec moi, très respectueux. Et quand je joue, j'essaye de donner le meilleur pour tout le monde", a ainsi assuré l'attaquant.Très lié aux supporters, Ibrahimovic n'a pas pour autant laissé de côté l'aspect du terrain. En Serie A, il semble délicat de songer à un possible Scudetto en raison de l'avance conséquente de l'Inter Milan, qui occupe la tête avec une avance de 10 points sur l'AC Milan à 6 journées de la fin, mais l'ancien élément du PSG a refusé de s'avouer vaincu. "Normalement, quand vous êtes bons pendant une saison, vous récupérez quelque chose après.Il a également valorisé la mentalité de son entraîneur, Stefano Pioli, capable de maintenir sa faim en éveil. "