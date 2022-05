AC Milan : Ibrahimovic dévoile son calvaire et ses 20 injections en six mois

"Je n'ai jamais souffert autant, sur et en dehors du terrain"

Opéré du genou mercredi, Zlatan Ibrahimovic sera absent des terrains pendant 7 à 8 mois. Si sa carrière pourrait possiblement se terminer d'ici là,. Le premier Scudetto de l'AC Milan depuis 2011 a été obtenu au prix d’immenses souffrances. Ainsi, au lendemain de son opération subie à Lyon, le joueur s'est livré."Ces six derniers mois, j'ai joué sans ligament croisé antérieur.a-t-il communiqué. Plus fragile sur le plan physique ces dernières saisons, le natif de Malmö avait dû renoncer à l'Euro 2021 avec la Suède pour cause d'une opération du genou gauche, en juin 2021.En 23 matchs disputés en Serie A cette saison, il a su inscrire 8 buts et délivrer 3 passes décisives dans un exercice 2021-2022 perturbé par les blessures, mais il s'est montré très fier de l’accomplissement du groupe entraîné par Stefano Pioli. "J'ai rendu l'impossible possible., a-t-il terminé.