AC Milan : Ibrahimovic de retour le 18 janvier ?

Zlatan Ibrahimovic ne manque pas forcément à l'AC Milan au regard des résultats obtenus par le club lombard depuis son absence. Le dernier match disputé par l'attaquant de 39 ans remonte au 22 novembre dernier, lors duquel il avait inscrit un doublé face à Naples (1-3) mais s'était aussi blessé, victime d'une lésion du biceps fémoral de la cuisse gauche . Depuis, Milan a disputé 9 rencontres et n'a pas perdu un seul match toutes compétitions confondues (6 victoires, 3 nuls). Contre la Lazio Rome, le 23 décembre, le club s'est imposé dans les derniers instants d'un match prolifique, grâce à un but de Theo Hernandez (3-2), s'offrant la place de leader de Serie A avec un petit point d'avance que son dauphin, l'Inter.



Ibrahimovic devrait manquer le choc contre la Juventus

Le vétéran est rentré à Milanello hier, mercredi, et a effectué un examen médical pour évaluer la période de récupération de sa nouvelle blessure - au mollet. Ibrahimovic a, selon Tuttosport, reçu de bonnes nouvelles et pourrait être de retour à temps pour le match de Serie A contre Cagliari, le 18 janvier prochain. Ainsi, il manquerait notamment le choc contre la Juventus Turin, prévu le 6 janvier à San Siro. Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan, a valorisé l'ancien attaquant du PSG, qu'il considère comme un joueur différent : "J e n'ai jamais connu un joueur aussi intelligent et sympa qu'Ibrahimovic dont la présence est fondamentale. Il sait stimuler ses coéquipiers. Nous sommes tous les deux directs. On ne se cache pas, dans le bien et dans le mal. C'est la dynamique logique d'une équipe", a-t-il clamé.