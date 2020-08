AC Milan : Ibrahimovic continue de négocier pour une prolongation

Arrivé en janvier dernier en tant que joueur libre au sein de l'équipe de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic est encore dans le flou pour son avenir, alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat. Il a été rapporté que les Rossoneri lui avaient proposé un contrat de deux ans, mais il demanderait 7 millions d'euros par saison. Sky Sport Italia assure qu'il n'y a pas de date limite pour parvenir à un accord ou chercher ailleurs, de sorte que les négociations se poursuivront pour l'ancien joueur du PSG.

Pas une question d'argent, selon Raiola

Mino Raiola, l'agent du géant suédois, a parlé de la situation d'Ibrahimovic au micro de Sky Sport Italia. "Il ne sera pas là demain, pour le moment", a-t-il assuré, en référence au début de la pré-saison du club lombard, qui commencera lundi. "Nous parlons toujours, mais il n'y a pas encore d'accord. Ce n’est pas une question d’argent, mais de conviction et de style. Il en faut deux pour faire fonctionner un mariage et si Ibrahimovic ne voulait pas rester avec les Rossoneri, alors il n’y aurait pas de négociation", a jugé l'agent.



"Elliott doit faire des choix, des choix différents. Ils savent comment prendre des décisions dans le monde financier, mais doivent également apprendre à les prendre dans le monde du sport. Nous sommes dans une phase très délicate des négociations et je ne souhaite pas en dire plus. Je suis toujours optimiste. Je ne travaille pas pour créer des problèmes, mais pour trouver des solutions", a encore commenté Raiola.



L'AC Milan a terminé la saison 2019-2020 à la sixième place de Serie A et a affiché une forme étincelante dès la reprise du championnat après l'interruption. La saison 2020-2021 commencera dès le 19 septembre prochain.