AC Milan : Hernandez voit un derby de Milan plus important cette saison

"Avoir Ibra dans l'équipe est un plus"

Avoir Ibra dans l'équipe est un plus. Ce qui est impressionnant, c'est son physique. Il a 39 ans, mais c'est incroyable à quel point il est physique sur le terrain et comment il aide ses coéquipiers", a-t-il indiqué. Le Suédois a inscrit 14 buts en 12 matchs de Serie A tandis que Lukaku, lui, a su faire trembler les filets à 16 reprises en 21 rencontres dans le championnat d'Italie.

Theo Hernandez, le latéral gauche français de l'AC Milan est conscient que le derby de Milan entre l'AC Milan et l'Inter Milan, dimanche en Serie A (15 heures) est vital pour la suite de la saison en Italie. De par les positions des deux équipes au classement, surtout. Le groupe dirigé par Antonio Conte mène en effet la danse avec un seul point d'avance sur les partenaires de Zlatan Ibrahimovic (50 points contre 49). Au micro de DAZN, Hernandez, buteur lors du nul de son équipe à Belgrade en Ligue Europa jeudi , a confirmé le statut prépondérant du choc à venir."Ici à Milan,. Un match difficile et intense, mais je pense que nous aurons un bon match. De qui ai-je le plus peur ? En réalité, je n'ai peur de personne et mes coéquipiers n'ont pas peur. Nous allons jouer notre jeu et nous battre pour gagner", a exprimé l'ancien élément du Real Madrid, arrivé à en Lombardie 2019.Cette rencontre sera aussi l'occasion d'assister aux retrouvailles entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku alors que les deux attaquants s'étaient insultés lors du quart de finale de la Coupe d'Italie . D'après le natif de Marseille, la présence d'Ibra dans l'effectif aide beaucoup au quotidien. "