AC Milan : Gros coup dur confirmé pour Kjaer, absent six mois

La saison de Simon Kjaer est très certainement terminée. Touché au genou gauche après seulement quelques secondes, remplacé par Matteo Gabboa au bout de quatre minutes sur la pelouse du Genoa mercredi soir, lors du large victoire milanaise (3-0), le défenseur danois savait qu’il manquerait plusieurs mois de compétition, comme l’avait indiqué le Milan AC dans un communiqué publié jeudi. Vendredi, le joueur qui faisait partie des 30 nommés au Ballon d’Or a subi une arthroscopie pour avoir un diagnostic plus précis sur cette blessure aux ligaments. Et le bilan n’est pas bon, loin de là.

Kjaer « va bien »

« L'AC Milan annonce que Simon Kjær a subi aujourd'hui une chirurgie arthroscopique au genou gauche pour la reconstruction du ligament croisé antérieur et la réinsertion du ligament collatéral médial. L'opération, effectuée à la Clinique La Madonnina, a été un succès, a expliqué le club italien sur son site internet. Le joueur «va bien et est motivé pour commencer le processus de rééducation immédiatement. Le temps de récupération est estimé à 6 mois ». Un coup dur pour celui qui avait été le premier secours de Christian Eriksen lors du malaise cardiaque de son coéquipier au dernier Euro. Mais aussi pour les Rossoneri, qui perdent là un titulaire indiscutable, qui avait déjà manqué trois rencontres fin septembre à cause d’un pépin musculaire. Le joueur de 32 ans avait pris part à 39 rencontres avec le club lombard la saison dernière, toutes compétitions confondues, pour un but et deux passes décisives.