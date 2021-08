AC Milan : Giroud et Ibrahimovic sont-ils complémentaires ?

« Giroud est le bienvenu, mais à Milan, il n’y a qu’un seul Dieu, moi. » Zlatan Ibrahimovic a sa manière bien à lui d’accueillir les recrues. Mais ne vous inquiétez pas, le Suédois n’a rien contre l’arrivée du Français. « Giroud a une grande expérience et nous n'avons pas beaucoup de joueurs qui ont remporté des trophées. S'il vient, il est le bienvenu », avait ainsi déclaré l’ancien Parisien, dans les colonnes de la Gazetta dello Sport. Pas de quoi vexer le champion du monde, qui connaît forcément le lascar. « J’aime son caractère et sa façon de s’exprimer et d’avoir ce franc parler même si, des fois, c’est un peu violent. C’est bien, je le prends comme une motivation supplémentaire », avait souri le natif de Chambéry, au micro de RMC.

Buteur après cinq minutes...

Reste maintenant à définir les rôles. Olivier Giroud vient-il jouer les doublures de Zlatan Ibrahimovic, auteur de 15 buts la saison passée, en Serie A ? C’était peut-être le postulat de base, mais la préparation, qui voit pour le moment le Français briller - tandis que le Suédois est encore en rééducation - a peut-être déjà jeté le trouble dans la tête de Stefano Pioli, le coach milanais. Alors que son attaquant français a marqué après seulement cinq minutes de son premier match amical, face à Nice, la Gazzetta dello Sport a indiqué que le technicien réfléchissait déjà à miser sur les forces de ses deux attaquants en même temps. Un duo de poids qui serait à même de déstabiliser bon nombre de défenses de Serie A.

"Pioli prendra les décisions"

« Je suis presque sûr que nous pouvons nous compléter, quelle que soit la tactique que Pioli veut adopter. Je pense qu'il est très facile d'avoir une bonne entente avec ce genre de joueur, a confirmé Giroud, en conférence de presse. Je pense qu'Ibra joue désormais plus comme un numéro 10, il veut avoir le jeu devant lui, organiser le jeu en tant que meneur de jeu. Nous pouvons avoir une bonne entente et avoir de bonnes qualités complémentaires. J'ai hâte de montrer à tout le monde que nous pouvons jouer ensemble. Je ne vais pas dire que je veux jouer à la place de tel joueur, Pioli prendra les décisions. » Rendez-vous désormais le 23 août prochain avec un premier duel face à la Sampdoria.