Au bout de 9 années passées en Angleterre, Olivier Giroud a décidé de relever un nouveau challenge. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus s’est engagé cet été en faveur de l’AC Milan. Au sein de l’équipe lombarde, il commence petit à petit à prendre ses marques. Dimanche, il a même joué un match en entier, celui contre le Real Madrid en préparation.



À l’issue de la rencontre, l’international tricolore a fait part de ses sensations aux journalistes. « Je me sentais bien ce soir et je pense que nous avons joué un bon match et c'était super de jouer à nouveau pendant 90 minutes. Je serai bientôt prêt à aider l'équipe à atteindre ses objectifs », a-t-il concédé.

« La Ligue des Champions est importante pour le club »

Et les objectifs en question sont plutôt élevés. Les Rossonerri sont déterminés à aller le plus loin possible en C1, une épreuve qu’ils n’ont plus disputée depuis 2013. « Nous voulons faire une grande Ligue des Champions. C’est une grande chose pour le club, les supporters, d’y revenir », a assuré le natif de Chambéry.



L’opposition face aux Merengue s’est achevée sans but marqué (0-0) mais Giroud a la certitude que les vice-champions d’Italie vont monter en puissance dans les prochaines semaines : « C'était un bon match contre une équipe très forte. Nous avons montré notre qualité même si nous pouvons encore nous améliorer. Les idées étaient très bonnes ».