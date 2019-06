AC Milan: Giampaolo bientôt sur le banc ?

L'AC Milan a d'ores et déjà vu son directeur sportif, Leonardo, et son entraîneur, Gennaro Gattuso, plier bagage durant cette intersaison, et doit désormais trouver des successeurs au Brésilien et à l'Italien. Or, d'après la Gazzetta dello Sport, les deux postes vacants ont trouvé preneurs, même si rien n'a encore été officialisé.

C'est Paolo Maldini, véritable légende des Rossoneri, qui devrait être nommé directeur technique, et l'ancien international transalpin aurait milité pour que Marco Giampaolo, en poste à la Sampdoria de Gênes, hérite du banc de touche lombard.