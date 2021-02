AC Milan : Gazidis veut prolonger le contrat d'Ibrahimovic

Road to the target pic.twitter.com/daEEZfqMqq

"Ibra change les règles"

Le contrat de Zlatan Ibrahimovic est un thème central dans la saison de l'AC Milan. Leader de Serie A avec deux points de plus que l'Inter et sept d'avance sur la Juventus Turin, le club lombard est tributaire des inspirations du grand suédois (auteur de 14 réalisations en 11 matchs de Serie A). Un doublé lors de la victoire 4-0 face à Crotone le week-end dernier a permis à Ibrahimovic de dépasser les 500 buts en carrière.Mon travail c’est de marquer et de créer des situations pour marquer", avait expliqué l’intéressé au micro de Sky Sport.Alors que son bail avec l'AC Milan expire le 30 juin 2021, l'attaquant âgé de 39 ans est dans l'incertitude quant à son avenir. Ivan Gazidis, le directeur exécutif de l'AC Milan, a donné son avis sur le thème, avec un désir très concret de parvenir à une issue positive. "Ibrahimovic est l'exception à toutes les règles, toujours, il est spécial. Il a des qualités personnelles et physiques incroyables.. Je pense qu'il ressent ce défi d'une manière particulière. Il peut renouveler, pourquoi pas?", a jugé le dirigeant au micro de Sky Sport.Samedi, pour le compte de la 22ème journée de Serie A, l'AC Milan se déplacera sur la pelouse de La Spezia (20h45) et il y a fort à parier que Zlatan Ibrahimovic ne voudra pas cesser de faire trembler les filets dans l'optique d'un possible titre de champion d'Italie en fin de saison.