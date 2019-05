AC Milan: Gattuso confirme son départ

Cette fois c'est certain, Gennaro Gattuso quitte bel et bien son poste d'entraîneur de l'AC Milan. L'ancien milieu de terrain rossonero l'a lui-même annoncé dans une interview donnée à la Repubblica, et devrait le confirmer officiellement ce mardi.

La principale raison du départ de l'entraîneur réside dans le fait qu'il n'a pas su qualifier son club pour la prochaine Ligue des champions. De fait, les Milanais laissent passer une belle opportunité de se renflouer financièrement, ce qui va les empêcher de se renforcer en termes d'effectif.

Une situation qui fait dire à Gattuso qu'il ne parviendra pas à faire mieux que ce qu'il a réalisé cette saison. Et qu'il préfère donc passer son tour.